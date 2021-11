CAG ऑडिट दिवस पर पीएम मोदी बोले, कैग को लेकर बदली मानसिकता

उन्होंने कहा कि ‘CAG बनाम सरकार’, ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

पीएम मोदी ने ऑडिट दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक संस्था के रूप में सीएजी न सिर्फ देश के खातों का हिसाब किताब चैक करता है, बल्कि उत्पादकता में, efficiency में value education भी करता है।

पीएम मोदी ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है।

आज हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार किया है।

Delhi: PM Narendra Modi inaugurates a statue of Sardar Vallabhbhai Patel at CAG office. He is here to take part in the programme to mark the first Audit Diwas. pic.twitter.com/EYz9EqcVgc