पीएम मोदी ने दी दिवाली की बधाई, कहा- इस त्योहार आपके घर खुशियां और समृद्धि आए

PM Modi Diwali : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई की। उन्होंने सभी के लिए समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये खास त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए।'

Wishing everyone a Happy Diwali! May this special festival bring joy, prosperity and wonderful health to everyone’s lives.