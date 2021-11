Live Updates : मोदी सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, किसान खुश, क्या बोले सियासी दिग्गज...

-संयुक्त किसान मोर्चा ने किया मोदी सरकार के फैसले का स्वागत।

-गाजीपुर बॉर्डर पर जलेबी बांटकर मनाई जीत की खुशी।

#WATCH | Farmers celebrate at Ghazipur border with "Kisan Zindabad" slogans following PM Narendra Modi's announcement to repeal all three farm laws. pic.twitter.com/QHNpbtEW0g