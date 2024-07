पेंशनभोगियों ने की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, 31 जुलाई को करेंगे विरोध प्रदर्शन

India beat Sri Lanka by 7 wickets (DLS) in the 2nd T20I : यशस्वी जायसवाल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए वर्षाबाधित दूसरे टी-20 मैच में श्रीलंका को 9 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। मुख्य कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी पारियों की बेहतरीन की और भारतीय टीम टी20 विश्व चैम्पियन की तरह ही खेली।