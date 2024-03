बेहद खराब तरीके से तैयार की गई अटल पेंशन योजना, कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा?

Atal Pension yojana : कांग्रेस ने मंगलवार को अटल पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई योजना और कागजी शेर है।

उन्होंने सरकार पर निशाना साधने के लिए एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) से बाहर निकलने वाले तीन ग्राहकों में से लगभग एक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके खाते उनकी अनुमति के बिना खोले गए थे।

इस खबर में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के हालिया अध्ययन का हवाला दिया गया है।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 मार्च को बेंगलुरु में थीं, जहां वह मोदी सरकार द्वारा प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई अटल पेंशन योजना के फायदों की घोषणा कर रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ एक दिन बाद, यह सामने आया कि इस योजना के एक तिहाई ग्राहकों को अधिकारियों द्वारा उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना योजना में नामांकित किया गया था।

The Finance Minister was in Bengaluru on the 24th of March, where she was proclaiming the benefits of the Atal Pension Yojana initiated by the Modi Government as its “flagship social security program.” Just a day later, here’s what emerged:



• Up to a third of the subscribers to… pic.twitter.com/wRewnCA1Nh