बड़ी खबर, मुंबई में क्वारंटाइन पटना SP विनय तिवारी को छोड़ा

मुंबई। सुशांत सिंह मामले की जांच करने मुंबई आए पटना एसपी विनय तिवारी को ने से रिहा कर दिया है। उन्हें 2 अगस्त को जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया था।

BMC अधिकारियों ने विनय तिवारी के हाथ पर क्वारंटाइन की मुहर लगाते हुए उन्हें अगले आदेश तक एक घर में रहने को कहा गया था। इस मामले में BMC को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने भी इस पर नाराजगी जताई थी।



आईपीएस ऑफ़िसर विनय तिवारी पटना से ऑफ़िशियल ड्यूटी के तहत मुंबई में जांच कर रही टीम का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे।

Bihar IPS officer #VinayTiwari, who was quarantined in Mumbai, to leave for Patna today. Four other officers had returned to Patna yesterday.

BMC has informed me, through a text message, that I can go out of quarantine. I'll be leaving for Patna now: (in file pic) pic.twitter.com/Uk94aEy0Oy