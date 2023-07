ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में मची भगदड़, कई लोगों के घायल होने की खबर

Consumers will get relief in tomato case : केंद्र ने बुधवार को सहकारी समितियों नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश दिया। आम लोगों को राहत देने के लिए प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों पर घटी दरों के साथ टमाटर वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में टमाटर की खुदरा कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।