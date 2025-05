People are migrating from many sectors of Jammu and Kashmir: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका अब और बढ़ गई है। नतीजतन पाक हवाई हमलों की रेंज में आने वाले सीमाई कस्बों से भी पलायन आरंभ हो गया है। जिन कस्बों से पलायन आरंभ हुआ है उनमें अखनूर, पल्लांवाला तथा ज्यौड़ियां सेक्टर के कई गांव हैं जो सीमा से तो नहीं सटे हैं।