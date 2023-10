LOC पर घुसपैठ बढ़ाने की फिराक में पाकिस्तान, स्नाइपर अटैक भी

A massive fire broke out in an 8 storey building : महानगर के उपनगरीय बोरिवली में सोमवार दोपहर 8 मंजिला आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने से 8 वर्षीय एक लड़के सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य झुलस गए। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने कहा, उनका (झुलसे लोगों) इलाज जारी है।