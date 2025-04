पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद, इंडिगो की उड़ानों पर पड़ा असर

पहलगाम आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पाकिस्तान ने गुरुवार को भारतीय एयरलाइन को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया। हवाई क्षेत्र का उपयोग भारत में पंजीकृत विमानों के साथ-साथ भारतीय संचालकों के स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों द्वारा नहीं किया जा सकता है।

रोजाना करीब 2200 उड़ानों का संचालन करने वाली इंडिगो ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा अचानक हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के बाद स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और हमारी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

#6ETravelAdvisory: We're closely monitoring the situation following the sudden airspace closure by Pakistan. Some of our international flights remain impacted.