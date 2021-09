ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, कहा- मेरी हत्या हो सकती है

नई दिल्ली। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दिन ओवैसी ने ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। उल्लेखनीय है कि ओवैसी के दिल्ली स्थित बंगले पर मंगलवार को हमला हुआ था।

ओवैसी ने पत्र लिखकर नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ के मामले में हस्तक्षेप करने और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने इस मामले को व्यापक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की भी मांग की।

AIMIM MP writes to Lok Sabha Speaker Om Birla, seeking his intervention into the case of at his official residence in New Delhi & ensure "improved security", demands the matter "be referred to Committee of Privileges for a comprehensive investigation" pic.twitter.com/ONYprdIz9Y