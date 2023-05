Modi Go Back: राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध

Modi Go Back: कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के अजमेर पहुंचने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध देखने को मिला। सड़क पर जहां कुछ लोगों ने Modi Go Back लिख दिया, वहीं Modi No Entry और Stop के पोस्टर भी शहर में दिखाई दिए। लोगों ने ट्‍विटर पर तीखी टिप्पणियां भी की हैं।

हिम्मत सिंह गुर्जर ने लिखा- ये राजस्थान है, गुजरात समझें थे क्या? BJP को सोचना चाहिए कि जब गांव-देहात तक उनकी पहुंच नहीं थी, तब लोकसभा में 2-4 सीट आती रहीं। किसान आंदोलन व पहलवान प्रकरण जैसी घटनाओं से उत्तर भारत खिसकते ही केंद्रीय सत्ता तो दूर, स्टेट तक नहीं मिलेगा.!

ओमप्रकाश बेनीवाल ने लिखा- राजस्थान वीरों की भूमि रही है। राजस्थान का इतिहास रहा है हमने बहन-बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दी कभी। जिस इंसान ने एक आरोपी को बचाने में पूरी सरकार लगा रखी है, उसे राजस्थान की इस पावन धरा पर आने का कोई हक नहीं है‌‌। मोदी के विरोध के बीच कुछ लोगों ने महिला खिलाड़ियों के रोते हुए फोटो भी ट्‍वीट किए।

कमलेश जाट ने मीनाक्षी लेखी के भागने का वीडियो ट्‍वीट करते हुए लिखा- अगला गोल्ड मेडल मीनाक्षी लेखी को मिलेगा दौड़ में। देख रहे हो भाजपा के एक भी नेताओं का पहलवानों के प्रति ज़मीर नहीं जागा। अब जनता सब समझ चुकी है।

मोदी ने क्या कहा अजमेर में : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल पहले इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी जो गरीबों के साथ कांग्रेस द्वारा किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। प्रधानमंत्री ने अजमेर के नजदीक कायड़ विश्राम स्थली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओं, गरीबों को तरसाओ।

उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार का नौ साल का कार्यकाल देशवासियों की सेवा, सुशासन व गरीब कल्‍याण को समर्पित रहा है। मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा का आयोजन केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया।

मोदी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए हैं। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन, गरीब कल्‍याण के लिए समर्पित रहे हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। आखिर ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है... सबका साथ सबका विकास। इसका जवाब है वंचितों को वरीयता। (वेबदुनिया/एजेंसी)