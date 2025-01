महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सियासी घमासान, कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा आरोप

Now ropeway from Baltal to Amarnath cave: भोलेशंकर (Bhole Shankar) के भक्‍तों के लिए यह खुशखबरी है कि बालटाल (Baltal) के रास्‍ते अब बालटाल से लेकर अमरनाथ की पवित्र गुफा (cave of Amarnath) तक रोपवे (ropeway) बनने जा रही है जिस कारण वे कठिन चढ़ाई चढ़ने को मजबूर नहीं होंगे। यही नहीं, अगर केंद्र सरकार की योजना कामयाब रही तो सरकार अमरनाथ यात्रा की अवधि भी बढ़ाने जा रही है।