सिलक्यारा-बारकोट सुरंग में 2019 में न कोई हिस्सा धंसा था, न कोई गुहा बनी थी : नितिन गडकरी

Attacks on Indian students continue in America : अमेरिका में भारतीय छात्रों पर एक के बाद एक हमले की परेशान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। इंडियाना राज्य में स्थित प्रतिष्ठित पर्ड्यू विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा एक भारतीय छात्र मृत पाया गया है जबकि शिकागो शहर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) की पढ़ाई कर रहे एक और भारतीय छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई।