NIA ने साजिश को लेकर PLFI के 2 सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल

Sharad Pawar say about BJP's defeat in Ayodhya : राकांपा (एसपी) के नेता शरद पवार (Sharad Pawar) ने मंगलवार को पुणे में कहा कि अयोध्या (Ayodhya) के लोगों ने हाल के लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा के उम्मीदवार को हराकर प्रदर्शित किया है कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। पवार ने बारामती में व्यापारियों की एक बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला कि भाजपा ने 5 साल पहले 300 से अधिक सीटें हासिल की थीं लेकिन इस बार उसकी सीट संख्या घटकर 240 रह गई, जो बहुमत से काफी कम है।