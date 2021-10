ड्रग्स पार्टी में सामने आया शाहरुख के बेटे आर्यन का नाम, NCB ने की पूछताछ

मुंबई। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे से पूछताछ कर रही है। शनिवार रात मुंबई में एक क्रूज पर एनसीबी की टीम ने छापेमारी में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था।

मीडिया खबरों के अनुसार, आर्यन को इस पार्टी में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। उसने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसे नहीं लिए थे। एनसीबी इस मामले में पूछताछ की जा रही है।

इस बीच एनसीबी सुत्रों के हवाले से आ रही खबरों के अनुसार छापेमारी में 30 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई है। 10 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किया गया है।

#WATCH | Narcotics Control Bureau (NCB) detained at least 10 persons during a raid conducted at a party being held on a cruise in Mumbai yesterday

