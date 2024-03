PM मोदी बुधवार को बंगाल में देश के पहले अंडरवॉटर मेट्रो खंड का करेंगे उद्घाटन

Fine of Rs 30 lakh on hospital and two doctors : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) नई दिल्ली ने चिकित्सीय लापरवाही के एक मामले में चेन्नई के अपोलो (Apollo) स्पेशलिटी अस्पताल और उसके 2 चिकित्सकों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एनसीडीआरसी अप्रैल 2015 में रीढ़ की हड्डी की एक सर्जरी के बाद मरीज की देखभाल में अस्पताल और उसके 2 चिकित्सकों की ओर से लापरवाही के संबंध में एक शिकायत सुन रहा था।