RSS ने मुझे देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है : मोदी

New hotline between India and Bangladesh: भारत और बांग्लादेश (India and Bangladesh) ने अपने-अपने सीमा सुरक्षा बलों के उप कमांडरों के बीच एक नया संचार संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा अपनी साझा सीमा पर बाड़ लगाने के लिए लगभग 99 नए क्षेत्रों की पहचान की है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच गुरुवार को यहां संपन्न हुई महानिदेशक स्तर की अर्धवार्षिक बैठक के दौरान इन निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया।