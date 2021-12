नगालैंड के ओटिंग में सुरक्षाबलों की फायरिंग में 11 की मौत, गुस्साएं ग्रामीणों ने किया बवाल

ओटिंग। नगालैंड में मोन जिले के ओटिंग गांव में शनिवार को सुरक्षाबलों द्वारा की गई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दिया। घटना में कई घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवकों के उग्रवादी संगठन NSCN से जुड़े होने की आशंका में यह की गई।

गृहमंत्री अमित शाह ने घटना की निंदा करते हुए ट्विट किया, 'नगालैंड के ओटिंग में दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। राज्य सरकार इसकी हाई-लेवल SIT जांच कराएगी, ताकि शोक संतप्त परिवारों को न्याय मिल सके।'

Anguished over an unfortunate incident in Nagaland’s Oting, Mon. I express my deepest condolences to the families of those who have lost their lives. A high-level SIT constituted by the State govt will thoroughly probe this incident to ensure justice to the bereaved families.