केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में घर-घर राशन योजना को मंजूरी

केजरीवाल ने कहा कि गरीबों को राशन लेने में बहुत परेशानी होती है। राशन गरीब का हक है। आज हमारी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी। अब सरकार लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड धारक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहेंगे और दुकान से ही राशन लेना चाहेंगे तो उन्हें वह अधिकार रहेगा।

Our Cabinet has approved 'Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana', beneficiaries can avail door-step delivery of ration: Chief Minister pic.twitter.com/6a3Vmm6XwG