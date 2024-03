Priyanka Gandhi's statement on the demand for full statehood for Ladakh : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर इस केंद्रशासित प्रदेश की जनता की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किया।