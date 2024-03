India Economic Growth : 2003-07 जैसी लग रही भारत की आर्थिक तेजी, Morgan Stanley ने जारी की रिपोर्ट

Petrol and diesel prices cut by up to Rs 15 : लक्षद्वीप में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15.3 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने सुदूर द्वीपों तक ईंधन पहुंचाने के लिए विशेष बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसके लिए हुए खर्च की वसूली के लिए लागू अतिरिक्त शुल्क को हटाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है।