दिल्ली मेट्रो में 1900 से ज्यादा यात्रियों पर जुर्माना, जानिए क्‍या है मामला...

More than 1900 passengers fined in Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में घुस जाने पर 1900 से अधिक पुरुष यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। इस संबंध में आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करने पर पुरूष यात्री पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

पुरुष यात्री पर 250 रुपए जुर्माना : डीएमआरसी अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करने पर पुरुष यात्री पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आंकड़े से पता चलता है कि इस साल जनवरी और जून के बीच डीएमआरसी ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में घुस जाने पर 1906 पुरुष यात्रियों पर जुर्माना लगाया।

मई में सबसे अधिक 443 चालान काटे गए, जबकि अप्रैल में 419, फरवरी में 408, मार्च में 270, जनवरी में 245 और जून में 120 चालान काटे गए। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा, दिल्ली मेट्रो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में घुस जाने वाले पुरुष यात्रियों पर नियमित रूप से जुर्माना लगाती है। इसके अलावा इस मुद्दे पर पुरुष यात्रियों को संवेदनशील बनाने के लिए कई जागरूकता पहल भी की जाती हैं।

पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित : दयाल ने कहा, इस संबंध में समय-समय पर ट्रेनों के अंदर घोषणाएं की जाती हैं तथा आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अभियान चलाए जाते हैं। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए डीएमआरसी द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। दिल्ली मेट्रो में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। डीएमआरसी ने कहा कि प्लेटफार्म पर यह दर्शाने के लिए साइनबोर्ड भी लगे होते हैं कि यह आरक्षित डिब्बा आमतौर पर कहां रूकता है।

मेट्रो की 12 लाइनों पर डीएमआरसी के 288 स्टेशन : डीएमआरसी ने कहा कि महिला डिब्बे में सफर कर रहे यात्रियों का पता लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं तथा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। उनके अनुसार, हर डिब्बे में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। दिल्ली मेट्रो की 12 लाइनों पर डीएमआरसी के 288 स्टेशन हैं जिनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन और रैपीड मेट्रो गुरुग्राम शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क की कुल लंबाई 393 किलोमीटर है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour