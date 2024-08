भारत में युद्ध और आतंकवाद से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में

Pakistani Christian get Indian citizenship under CAA in Goa : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत 78 वर्षीय एक पाकिस्तानी ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा, जिससे वह राज्य में इस तरह नागरिकता हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे की मौजूदगी में जोसेफ फ्रांसिस परेरा को प्रमाण पत्र दिया।