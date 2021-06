'मोदी बनाम योगी' में आडवाणी जी की हुई एंट्री, ऐसे बने ट्विटर पर मीम्स

भाजपा और संघ अगले साल होने वाले के लिए कमर कस चुका है। जहां एक और राजनीतिक गलियारों में मंत्रीमंडल फेरबदल की चर्चा है वहीं उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच तल्खी की खबर उठ रही है।



हालांकि राजनीति जैसे गूढार्थक विषय पर भी ट्विटर हैंडल्स मजाक उड़ाने का तरीका बना ही लेते हैं। ऐसे में योगी

आदित्यनाथ की दिल्ली दौरे से पहले ही ट्रोलिंग का दौर शुरू हो गया। योगी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले।



लेकिन इन सब घटनाओं से भाजपा के पूर्व कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी बहुत खुश हो गए। यह हम नहीं बल्कि ट्विटर के ट्रोल्स का मानना है। गौरतलब है कि आडवाणी जब खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्माीदवार समझ रहे थे तब तक मोदी ने भाजपा में अपना कद इतना बढ़ा लिया था कि उनको दरकिनार होना पड़ा।



इस विषय पर बहुत से फनी ट्वीट्स देखने को मिले-नितिन गडकरी को कई बार भाजपा के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की खबरें अफवाह के तौर पर उड़ी है। इस ही विषय पर एक बहुत मजेदार मीम ट्विटर पर देखने को मिला।लालकृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी तक तो ठीक था लेकिन इस मीम्स थ्रेड में की भी एंट्री हो गई। गौरतलब है कि चेल्लम सर हालिया रीलीज फैमिली मैन 2 का एक किरदार है जिसको सोशल मीडिया खासकर ट्विटर ने मशहूर बना दिया। सीरीज में चेल्लम बहुत बुद्धिमान बताए जाते हैं जिन्हें हर बात की जानकारी रहती है।अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मोदी के साथ योगी की बनती है या बिगड़ती है ट्विटर के हैंड्लस इस ही बात का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उनके पास फनी मीम्स और ट्विट्स की भरमार रेहगी।