अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल, महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान

श्रीनगर। का विशेष दर्जा खत्म करने की दूसरी वर्षगांठ पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को कहा कि जब लोगों पर घोर अन्याय किया गया तो उनके पास वजूद बनाए रखने के लिए इसका विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'कोई शब्द या तस्वीरें दो साल पहले इस काले दिन पर जम्मू कश्मीर की पीड़ा, उत्पीड़न और उथल पुथल को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब निरंकुश उत्पीड़न किया जाता है और घोर अन्याय किया जाता है तो वजूद बनाए रखने के लिए विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।'

No words or pictures are enough to depict the pain, torment & upheaval inflicted upon J&K on this black day two years ago. When unbridled oppression is unleashed & gross injustice heaped there is no other choice but to resist to exist. pic.twitter.com/xjVW3By6cl