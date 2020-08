कांग्रेस नेता का दावा, UPA-2 में मनमोहन ने दिया था राहुल को पीएम बनने का ऑफर

एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में गोहिल ने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और कभी भी सत्ता की आकांक्षा नहीं की है।

गोहिल ने कहा कि स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से मनमोहन चाहते थे कि वे उनकी जगह सत्ता संभाले लेकिन गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया और उनसे अपना शासनकाल पूरा करने का अनुरोध किया।



उन्होंने पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि गांधी परिवार को कभी पदों का लालच नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 1991 में नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी से पीएम बनने को कहा था लेकिन उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया था।

Gandhi's never aspired for power. In'91,Narasimha Rao asked Sonia ji to be but she declined. In UPA-1,Sonia Ji asked Ji to be PM. In UPA-II,Manmohan Singh due to his ill-health asked Rahul Ji to be PM but Rahul Ji asked him to continue as PM:S Gohil,Cong (19Aug)