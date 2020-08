Indian Railways : ट्रेनों की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे Ninja Drone, रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कही बड़ी बात

रेलमंत्री पीयूष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) ने ट्‍वीट कर लिखा है कि ‘आसमान में नजर : निगरानी प्रणाली में सुधार, रेलवे ने हाल ही में निंजा मानवरहित यान खरीदे हैं। समय पर ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गड़बड़ी के समय जरूरी कदम उठाने जैसी सुविधा से लैस ड्रोन रेलवे परिसंपत्तियों की निगरानी बढ़ाएंगे तथा यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे ने अपनी परिसंपत्तियों की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानवरहित निंजा ड्रोन खरीदे हैं। मध्य रेलवे के मुंबई संभाग ने स्टेशन परिसरों, रेलवे मार्ग खंडों, यार्डों, कार्यशालाओं जैसे रेलवे क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए इन्हें खरीदा है।



introduces Drone based surveillance system for Railway Security. Mumbai Division of Central Railway has recently procured two Ninja UAVs for better and surveillance in Railway areas.