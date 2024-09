25 houses worth more than Rs 40 crore sold in major cities : चालू कैलेंडर वर्ष में अगस्त तक प्रमुख शहरों में 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले 25 अल्ट्रा-लक्जरी (बहुत महंगे) मकानों की बिक्री हुई। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी एनारॉक के अनुसार इनका कुल मूल्य 2443 करोड़ रुपए है। आंकड़ों में नए मकान और पुराने मकान, दोनों बाजार शामिल हैं।