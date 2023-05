सिब्बल बोले- राजनीति को प्रभावित करता सांप्रदायिकता का वायरस

Kapil Sibal on Manipur violence : मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि कोरोना वायरस केवल इंसान के शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन सांप्रदायिकता का वायरस राजनीति को प्रभावित करता है। इसके राजनीतिक लाभ अस्थाई होते हैं, लेकिन दाग हमेशा बने रहते हैं।

सिब्बल ने ट्वीट किया, 'मणिपुर फिर से सुलग रहा है। पहले की झड़पों में 70 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हुए थे। कोरोना वायरस केवल इंसान के शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन ‘सांप्रदायिकता का वायरस’ राजनीति को प्रभावित करता है।'

उन्होंने कहा कि अगर यह (सांप्रदायिकता का वायरस) फैलता है, तो इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके राजनीतिक लाभ अस्थाई होते हैं, लेकिन दाग हमेशा बने रहते हैं।

