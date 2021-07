वायरल हुआ कुत्ते से क्रूरता का वीडियो, मेनका गांधी ने बंद किया अपना एनिमल केअर सेंटर

नई दिल्ली। भाजपा सांसद और पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली मेनका गांधी ने अपने ही एनिमल सेंट को बंद करने का फैसला किया। मेनका ने यह कदम सोशल मीडिया कुत्ते से क्रूरता का वीडियो वायरल होने के बाद उठाया।

संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में इलाज करा रहे एक कुत्ते पर क्रूरता का वीडियो वायरल हो रहा है। इस कुत्ते की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मेनका गांधी ने इस संबंध में एक बयान ट्विटर पर शेयर किया है।



मेनका गांधी ने कहा कि पिछले एक साल में कोविड महामारी के कारण पशु देखभाल केंद्र में कर्मचारियों की कमी थी और हाल ही में हायर किए गए 2 पैरा-वेट जानवरों को सहायता प्रदान कर रहे थे।



उन्होंने कहा कि हाल ही में वहां बचाव के लिए एक कुत्ते को लाया गया था। कुत्ता स्वाभाविक रूप से उत्तेजित था, क्योंकि वह अत्यधिक दर्द में था। पशु चिकित्सक, जिसने बदले में भयानक हिंसा के साथ जवाबी कार्रवाई की। उसकी चोटों से कुत्ते की मौत हो गई।

My statement on the recent incident at Sanjay Gandhi Animal Care Centre. pic.twitter.com/AFRrie6pR0