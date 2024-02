AAP-कांग्रेस में सीटों को लेकर बनी सहमति, केजरीवाल बोले जल्द होगा ऐलान

What did Congress President Mallikarjun Kharge say about Modi's guarantee?: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने अमेठी (यूपी) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि 'मोदी की गारंटी' (Modi's Guarantee) देश के किसानों, दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि उनके 'मित्रों' के लिए है।