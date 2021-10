Live Updates : 11 बजे यूपी पुलिस के करेगी आशीष मिश्रा से पूछताछ

-देश में एक दिन में कोविड-19 के 19,740 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 3,39,35,309 हुई; 248 संक्रमितों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,50,375 हुई।

-देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 2,36,643 रह गई।

COVID19 | India reports 19,740 new cases in the last 24 hours; Active caseload at 2,36,643; lowest in 206 days: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/4JIXlPCkKD