रामलीला मैदान पर कांग्रेस की हल्लाबोल रैली (live updates)

नई दिल्ली। पर महंगाई के खिलाफ की हल्लाबोल रैली, बिहार में जदयू का राष्‍ट्रीय अधिवेशन, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला समेत इन खबरों पर रविवार, 4 सितंबर को रहेगी सबकी नजर। पल-पल की जानकारी...

-कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और GST में वृद्धि को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए एक रैली करेगी।

-रामलीला मैदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू।

Preparations underway at Ramlila Maidan in Delhi for the party’s 'Mehangai Par Halla Bol' rally to be held today pic.twitter.com/Hv8MArzQ6j