Biryani in a plate with the picture of Lord Ram : दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस शिकायत के बाद एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया कि उसने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार इस्तेमाल होने वाली (disposable) ऐसी प्लेटों में बिरयानी बेची थी जिन पर कथित तौर पर भगवान राम (Lord Ram) की तस्वीर थी।