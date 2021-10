Live Updates : कई राज्यों में भारी बारिश ने बढ़ाई चिंता

-उत्तराखंड से केरल तक देश के कई राज्यों में सोमवार को भारी बारिश हुई। केरल में भारी बारिश की वजह से 41 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं उत्तराखंड में वर्षाजनित घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई।

-मंगलवार को मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी।

#WATCH | Uttarakhand: Occupants of a car that was stuck at the swollen Lambagad nallah near Badrinath National Highway, due to incessant rainfall in the region, was rescued by BRO (Border Roads Organisation) yesterday. pic.twitter.com/ACek12nzwF