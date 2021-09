Live Updates : भूपेंद्र पटेल आज करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार, कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी

-NCRB के आंकड़ों से बड़ा खुलासा, लॉकडाउन था फिर भी रोजाना 80 हत्याएं और 77 बलात्कार के मामले

-आंकड़ों के अनुसार भारत में 2020 में प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुईं और कुल 29,193 लोगों का कत्ल किया गया।

-वर्ष 2020 के दौरान अपराध के मामलों में 2019 की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

-पिछले साल दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए। देश में ऐसे सबसे अधिक मामले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर उत्तरप्रदेश में दर्ज किए गए।

As per the NCRB data, Rajasthan reported the highest number of rapes (5310) in India in 2020, followed by Uttar Pradesh with 2769 cases, Madhya Pradesh (2339 cases), and Maharashtra (2061 cases)