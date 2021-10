Live Updates : आशीष मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

-देश में पेट्रोल-डीजल के दाम रविवार को एक बार फिर बढ़ गए।

-अक्टूबर के पहले 10 दिनों में अब तक पेट्रोल 2.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.95 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है।

-दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे महंगा कर दिया, डीजल के दाम भी 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए।

-मुंबई में पेट्रोल 29 पैसे महंगा हुआ जबकि डीजल के दाम 37 पैसे बढ़े।

Prices of petrol and diesel rise by Re 0.30 (at Rs 104.14/litre) and Re 0.35 (at Rs 92.82/litre) respectively in Delhi today



In Mumbai, petrol is priced at Rs 110.12/litre (up by Re 0.29) and diesel costs Rs 100.66/litre (up by Re 0.37) today pic.twitter.com/0O9GXsEEe2