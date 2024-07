Live : राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया पेपर लीक का मामला, विपक्ष का वॉकआउट

live updates : देश में आज से 3 नए कानून लागू हो गए। पहली FIR दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई। नए कानून लागू होने से विपक्ष नाराज। पल पल की जानकारी...

-देश में आज से 3 नए कानून नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए।

-दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई। पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 285

के तहत दर्ज हुई FIR। रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा।

-कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बीच सोमवार को सरकार की आलोचना की और कहा कि यह मौजूदा कानूनों को ध्वस्त करने तथा उनके स्थान पर बिना पर्याप्त चर्चा व बहस के तीन नए कानून लेकर आने का एक और उदाहरण है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहें हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। INDIA अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा।

#WATCH | Delhi: Opposition MPs, including Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi, protest at the Parliament complex alleging the misuse of central agencies. pic.twitter.com/MlW1jZ2zSX