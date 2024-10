why Digital arrest cases are not being resolved : इंदौर समेत Digital Arrest के मामले देशभर में बेइंतहा तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे सायबर अपराध को रोकना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सायबर सेल से लेकर क्राइम ब्रांच की पूरी टीम मिलकर भी इन मामलों को न तो रोक पा रही है और न ही सुलझा पा रही है।