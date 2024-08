Weather Updates: गुजरात में भीषण बारिश से 19 लोगों की मौत, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

Jamaat-e-Islami's statement on the allegations of attack on Hindus : जमात-ए-इस्लामी पार्टी शफीकुर रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों में उनकी पार्टी शामिल नहीं थी और उन्होंने अपनी पार्टी की नकारात्मक छवि के लिए दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पिछले 16 साल में आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखा सकते, जहां जमात ने हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा किया या उसे लूटा हो।