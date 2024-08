असम को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, ममता के बयान पर बोले CM हिमंत

Landslide again occurred in Uttarkashi after 21 years : वरुणावत पर्वत से हुए भूस्खलन ने 21 साल बाद एक बार फिर लोगों को डरा दिया और वर्ष 2003 में लगातार हुए भूस्खलन की कड़वी यादों को ताजा कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद वरुणावत पर्वत से हुए जबरदस्त भूस्खलन से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एवं गोफियारा कॉलोनी में सड़कों पर खड़े कई वाहन मलबे में दब गए।