Weather Updates: भारी बारिश से दिल्ली पानी पानी, जानें अन्य राज्यों का मौसम

Canada should take action against anti-India elements : भारत ने कनाडा से कहा कि वह अपनी जमीन से गतिविधियों को अंजाम दे रहे भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी उन खबरों के बारे में पूछे जाने पर आई जिनमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जान से मारने की धमकी के मामले में दो लोगों पर आरोप लगा, लेकिन भारतीय नेताओं और राजनयिकों को धमकी देने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की।