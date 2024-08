Weather Updates: देशभर में मानसून अति सक्रिय, IMD ने जताया अनेक राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट

realme 13 Series 5G to launch in India on August 29th : realme 13 Series 5G अब जल्द ही भारत में लॉन्च होने जा रही है। कंपनी ने इसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। 29 अगस्त को 12 बजे यह सीरीज लॉन्च होगी। Realme 13 5G सीरीज में एक ऐसा फोन होगा जिसमें MediaTek Dimensity 7300 Energy चिप होगा, जो बहुत ही तेज है।