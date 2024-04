Petrol-Diesel Price : पेट्रोल-डीजल के नए भाव हुए जारी, टंकी फुल कराने से पहले जान लें दाम

SBI refuses to disclose details of electoral bonds under RTI Act : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ‘सूचना का अधिकार’ (RTI) अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग (EC) को दिए गए चुनावी बॉन्ड (Electoral bonds) के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, भले ही रिकॉर्ड आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो चुका है। बैंक ने दावा किया है कि यह वायदे के अनुरूप संभालकर रखी गई व्यक्तिगत जानकारी है।