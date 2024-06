क्रूड ऑइल की कीमतों में आई गिरावट, जानें कि आपके नगर में क्या हैं पेट्रोल डीजल के भाव

Many rules will change from June 1 : हर महीने की पहली तारीख को नए नियम लागू हो जाते हैं। हर नए महीने में कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। एक जून 2024 से भी नियमों में बदलाव हो सकता है। इस भीषण गर्मी के बीच जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर (LPG cylinders), बैंकों की छुट्टियां और ड्राइविंग लाइसेंस (driving licenses) से जुड़े नियमों में परिवर्तन होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए आप भी जानें कि 1 जून से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं?