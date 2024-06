Petrol Diesel Prices: पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जारी, जानें कि क्या हैं आपके नगरों में कीमतें

What is the whole truth behind Kangana's slapping incident : बॉलीवुड अभिनेत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली जाते वक्त चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक महिला सिपाही ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ गाली-गलौज की। महिला सिपाही कुलविंदर कौर किसान प्रदर्शन पर कंगना रनौत के रुख को लेकर नाराज थीं।