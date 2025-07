Petrol Diesel Prices: कई शहरों में बढ़े तेल के दाम, जानें आपके नगर में ताजा भाव

Another massacre took place in Bihar: बिहार में समस्तीपुर (Samastipur) जिले के पेठिया बाजार इलाके में जमानत पर बाहर आए हत्या मामले के एक आरोपी की अज्ञात बदमाशों ने गोली (shot ) मारकर हत्या कर दी। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सुमीत कुमार उर्फ गुड्डू (22) के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संजय कुमार पांडेय ने पत्रकारों को यह जानकारी दी।