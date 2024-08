Petrol Diesel Price: पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं, जानें क्या हैं ताजा भाव

First case of Mpox registered: कोरोना से निजात मिलने के बाद एक नई बीमारी ने सिर उठा लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीडन की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स (Mpox) का पहला मामला दर्ज किया है। स्वीडिश एजेंसी का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति, अफ्रीका में रहने के दौरान ही एमपॉक्स (Mpox) की चपेट में आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैल रही एमपॉक्स (Mpox) बीमारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का ऐलान किया है।