केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायतों को बताया फर्जी, LG पर लगाए गंभीर आरोप

Journey of rupee in India : रिर्जव बैंक द्वारा 2000 रुपए (2000 rupees note news in hindi) के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लोगों के पास इन नोटों को बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है लेकिन जिसके पास यह नोट है वह जल्द से जल्द खुद को फ्री करना चाहता है। 2016 की नोटबंदी के बाद आए 2000 के नोट की विदाई से पहले जानते हैं नोटों के सफर की रोचक कहानी। जानिए रिजर्व बैंक कैसे रुपए को मैनेज करता है।